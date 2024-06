Tumori, ematologo Vannucchi: “Grazie ad Ail va avanti ricerca su neoplasie sangue”

(Adnkronos) – "In oltre 50 anni di impegno, Ail ha contribuito all’avanzamento delle conoscenze ma anche, e soprattutto, al trasferimento di queste conoscenze per un’ottimale gestione dei pazienti. E mi ferisco in particolare al fatto che Ail ha contribuito a finanziare progetti di ricerca che sono andati proprio nella direzione di migliorare le conoscenze e al tempo stesso di trasferirle”. Così Alessandro Maria Vannucchi, professore di ematologia all'Università degli Studi di Firenze, direttore della SOD complessa di Ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze e presidente della Società italiana di ematologia sperimentale (Sies) in occasione della conferenza per i 55 anni di Ail. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)