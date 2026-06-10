Tumori: Perrone (Fondazione Aiom), ‘chiediamo aumento costo prodotti da fumo’

“Dobbiamo impegnarci a ridurre il numero di persone che si ammalano. Ciò significa puntare sull’educazione ed essere proattivi contro i fattori di rischio noti. Il più rilevante è il fumo di sigaretta, che ha un rapporto di causa-effetto diretto non solo con i tumori del polmone – i primi per incidenza – ma anche con molte altre forme tumorali e patologie cardiovascolari. Per questo motivo, Fondazione Aiom, Aiom, Fondazione Veronesi e Fondazione Airc hanno deciso di metterci la faccia: abbiamo raccolto le firme necessarie per chiedere al Parlamento di promuovere una legge che aumenti il prezzo delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo. Questa misura ha già prodotto risultati importanti e significativi in altri Paesi. Chiediamo e vogliamo che questo accada anche in Italia, perché il nostro obiettivo è ridurre progressivamente il numero di persone che si ammalano di cancro”. Sono le parole di Francesco Perrone, presidente fondazione Aiom – Associazione italiana oncologia medica, all’edizione 2026 dell’Oncology Summit, organizzato alla Camera dei Deputati, su iniziativa del presidente della XII Commissione Ugo Cappellacci e con il patrocinio di Aiom – Associazione italiana oncologia medica.