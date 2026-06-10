27.8 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tumori: Perrone (Fondazione Aiom), ‘chiediamo aumento costo prodotti da fumo’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“Dobbiamo impegnarci a ridurre il numero di persone che si ammalano. Ciò significa puntare sull’educazione ed essere proattivi contro i fattori di rischio noti. Il più rilevante è il fumo di sigaretta, che ha un rapporto di causa-effetto diretto non solo con i tumori del polmone – i primi per incidenza – ma anche con molte altre forme tumorali e patologie cardiovascolari. Per questo motivo, Fondazione Aiom, Aiom, Fondazione Veronesi e Fondazione Airc hanno deciso di metterci la faccia: abbiamo raccolto le firme necessarie per chiedere al Parlamento di promuovere una legge che aumenti il prezzo delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo. Questa misura ha già prodotto risultati importanti e significativi in altri Paesi. Chiediamo e vogliamo che questo accada anche in Italia, perché il nostro obiettivo è ridurre progressivamente il numero di persone che si ammalano di cancro”. Sono le parole di Francesco Perrone, presidente fondazione Aiom – Associazione italiana oncologia medica, all’edizione 2026 dell’Oncology Summit, organizzato alla Camera dei Deputati, su iniziativa del presidente della XII Commissione Ugo Cappellacci e con il patrocinio di Aiom – Associazione italiana oncologia medica.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.8 ° C
28.7 °
25.9 °
43 %
1.8kmh
29 %
Mer
27 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2177)Adnkronos (2017)ultimora (1175)Video Adnkronos (392)ImmediaPress (291)demografica (239)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati