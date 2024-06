Tumori, Toro (Ail): “In 55 anni di storia al fianco di pazienti ematologici e ricerca”

(Adnkronos) – "Oggi, in occasione della giornata nazionale contro leucemia, festeggiamo i nostri 55 anni. Sono 55 anni importantissimi, nel corso dei quali Ail, insieme alle ematologia italiana, ha ottenuto risultati assolutamente impensabili fino a qualche anno fa. Oltre il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite, quindi il nostro impegno è per tutto il resto. Certamente non ci fermeremo qui. Il ruolo della nostra associazione, fin dal primo momento, è sempre stato anche quello di prendersi cura del malato”. Lo ha detto Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, in occasione della conferenza per i 55 anni dell’associazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)