Tumori, Villa (Lilly Italy Hub): “Aderenza al trattamento pilastro per successo cura”

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di realizzare questa campagna proprio a seguito dei risultati emersi dall’indagine realizzata con Adnkronos, in cui emerge che 1 cittadina su 2 non ha mai sentito parlare di aderenza terapeutica. L’aderenza è uno dei pilastri del successo della cura e il simbolo di questa campagna è un bottone, quel bottone che indossiamo e maneggiamo quotidianamente, che vuole rappresentare la cura per la paziente, che ogni giorno sceglie con coraggio e costanza di proseguire nel trattamento”. A dirlo Federico Villa, associate vice president corporate affairs & patient access Lilly Italy Hub, all’incontro con la stampa di presentazione della campagna ‘The life button – il bottone che ti lega alla vita’ di Lilly per sensibilizzare sull’importanza di seguire corretti percorsi terapeutici e prevenzione nell’ambito del tumore al seno.

