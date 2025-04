Turismo: boom di presenze in Puglia nel 2024. Enogastronomia seconda motivazione di viaggio

(Adnkronos) – I prodotti tipici giocano un ruolo importante nella scelta della Puglia che si posiziona come meta turistica tra le più ambite: nel 2024 le presenze hanno superato i 20 milioni. Il 40% di queste registrate in mesi non estivi e oltre il 41% caratterizzato da flussi stranieri. La Regione ha tutte le caratteristiche per posizionarsi tra le mete di eccellenza del turismo internazionale e attrarre investimenti in un settore in forte espansione. Grande supporto arriva dalle strategie e dai piani di sviluppo per il settore turistico previsti nel Programma regionale Puglia Fesr-Fse/21-27, un programma di investimenti finanziato dai fondi europei che punta a rendere il territorio sempre più innovativo, sostenibile e inclusivo.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)