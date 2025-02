(Adnkronos) – Presentata in anteprima, nella sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, la mostra di Fondazione Bracco ‘Una vita per lo Sport. Volti e conquiste delle 100esperte’ che gode del patrocinio del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026. La mostra, che sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo all’aperto, in Corso Vittorio Emanuele a Milano, coglie l’impegno femminile in 20 scatti realizzati con maestria da Gerald Bruneau. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)