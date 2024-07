Unioncamere, Prete: “Aumentare Its Academy soluzione a gap competenze lavorative”

(Adnkronos) – “Abbiamo un problema che riguarda il mercato del lavoro, sul quale il sistema camerale è fortemente impegnato; c'è un gap di competenze, non si trovano le competenze che le imprese vogliono, siamo in un rapporto 1:2 come media. Faremo in modo di accrescere gli Its Academy, in quanto possibile soluzione al problema”. Con queste dichiarazioni, il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, è intervenuto a margine dell’Assemblea di Unioncamere, riunitasi a Roma per l’elezione del presidente e dei nuovi componenti dell’organo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)