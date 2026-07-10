Università: Laurea Honoris causa a Leonardo Maria Del Vecchio Video News 10 Luglio 2026 08:09 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori Video News Previdenza: ministra Calderone, ‘Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione Video News Previdenza: Fava (Inps), ‘puntiamo su giovani e donne per sostenibilità sistema’ Video News Aids: Bruno (UniPv), ‘anti Hiv long acting fanno risparmiare il Ssn sul lungo termine’ Video News Si lancia dal Duomo di Milano con paracadute dai colori della bandiera palestinese Video News Disabilità: anno record per la Lega del Filo d’Oro, massimo storico di utenti e giornate di Video News Disabilità: Vurro (UniMi), ‘Lega del Filo d’Oro capace di creare autonomia’ Video News “Trump straparla e tu stai zitto”, ad Ankara la domanda del giornalista imbarazza Rutte Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati” Video News Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Maran (Pd): “Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato, l’Ue tenga alta l’attenzione” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.4 ° C 29.9 ° 27.1 ° 58 % 0.5kmh 0 % Ven 33 ° Sab 33 ° Dom 38 ° Lun 39 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Tecnologia Recensione Reolink OMVI 3i WiFi: la videosorveglianza ibrida che unisce visione totale e controllo locale senza abbonamento Cronaca Caldo estremo e animali: il Comune di Siena pubblica il vademecum per tutelare cani e gatti Sport nazionale Wimbledon, oggi semifinale Zverev-Fery: orario, precedenti e dove vederla Primo Piano La Regione sostiene la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Guidoni a Firenze Cronaca Firenze nella morsa dell’afa: bollino rosso e temperature alte anche di notte SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori Video News Previdenza: ministra Calderone, ‘Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione Video News Previdenza: Fava (Inps), ‘puntiamo su giovani e donne per sostenibilità sistema’ Video news Video News Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori Video News Previdenza: ministra Calderone, ‘Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione Video News Previdenza: Fava (Inps), ‘puntiamo su giovani e donne per sostenibilità sistema’