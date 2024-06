Usi e virtù del rosmarino. Icona odorosa del Mediterraneo

(Adnkronos) – Il rosmarino (Rosmarinus officinalis) è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, tipica della regione mediterranea dove vegeta spontanea anche in condizioni difficili, riuscendo ad adattarsi e a crescere su terreni poveri e aridi. Nell'antica Grecia, il rosmarino era considerato il simbolo della memoria e gli studenti lo indossavano durante gli esami per migliorare la concentrazione. Si tratta di un arbusto sempreverde la cui altezza può superare il metro. Ha foglie sottili, lineari e coriacee di colore verde scuro sulla parte superiore e più chiare e pelose sulla parte inferiore. I fiori sono di colore blu, viola, rosa o bianchi, compaiono generalmente a primavera inoltrata e sono importanti per le api, contribuendo alla biodiversità. Ha un aroma intenso e caratteristico, leggermente resinoso e canforato. Tra le erbe aromatiche è una delle più usate in cucina in ragione della sua spiccata capacità di legarsi a carne, pesce, zuppe, salse, pane e focacce, ma anche per aromatizzare oli, aceti, o persino per creare cocktail particolari ed esclusivi. Ma il rosmarino trova impiego pure in profumeria, in erboristeria oltre che nel parafarmaceutico per le sue applicazioni salutistiche e curative. Per alcuni il rosmarino è un ingrediente troppo forte, magari prevalente su tutti gli altri, troppo amaro, troppo affine alla canfora, ma il team de “Il Gusto della Salute” lo ha reso protagonista della nuova puntata della rubrica dedicata al connubio alimentazione-salute e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione umana presso l’università LUM di Bari. Come dosare al meglio il consumo di rosmarino? Quali sono gli oli essenziali presenti nelle sue foglie e quali i loro benefici? È vero che il rosmarino ha proprietà antinfiammatorie? Ed è vero che ha pure proprietà tonificanti e di supporto alla memoria? E, in quanto a controindicazioni, in quali condizioni è bene limitarne il consumo? È vero che può interferire con l’azione farmacologica di alcuni medicamenti? Venerdì 28 giugno si procederà all’analisi dettagliata di questa pianta aromatica e officinale dalle tante qualità e dalle molteplici possibilità d’impiego. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)