Vaccini, Bertazzo (Fimmg Lombardia): “Medico medicina generale in attesa formulazioni combinate”

(Adnkronos) – "Il medico di medicina generale ha la possibilità di informare il paziente ed indicare i vaccini più utili per la sua patologia e la sua età. Siamo in attesa che arrivino delle formulazioni in cui abbiamo uno, due o tre vaccini a disposizione in un'unica soluzione”. E’ quanto affermato da Doriana Bertazzo, segretario amministrativo Federazione italiana medici di medicina generale, Fimmg Lombardia, intervenendo all’expert advisory panel ‘virus respiratorio sinciziale (Rsv): dalla prevenzione, a nuovi modelli sostenibili, ai vaccini’ che si è svolto a Milano. L’evento, organizzato da Summeet Srl con il contributo non condizionato di Moderna, aveva l’obiettivo di realizzare un momento di condivisione tra esperti per realizzare un documento in cui si individuino delle linee di indirizzo che promuovano l’uso della tecnologia mRna già impiegata nell’anti-Covid e recentemente approvata in Europa per l’Rsv.

