(Adnkronos) – Caputo mette in evidenza come una diagnosi di tumore influenzi non solo il paziente, ma anche la sua famiglia. Il concetto centrale è quello del tempo: tempo per affrontare la malattia, tempo per la prevenzione, e tempo per dare sostegno a chi sta combattendo. Accompagnare il paziente lungo il suo percorso diventa essenziale per dare forza e speranza.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)