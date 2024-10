(Adnkronos) – Durante la penultima tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024 a Palermo, la dottoressa Maria Rosaria Valerio, oncologa presso la Breast Unit dell’AOU “P. Giaccone”, ha ribadito l’importanza della prevenzione oncologica e dell’attività fisica per le donne colpite dal tumore al seno. L’evento ha messo in evidenza il valore del Dragon Boat come strumento di benessere fisico e psicologico.

