Violenza sulle donne, Università Bicocca inaugura sportello anti-violenza e presenta attività di sensibilizzazione

(Adnkronos) – ‘Gli strappi della violenza: riflessioni e azioni’. E’ questo il titolo dell’evento dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che rientra tra gli appuntamenti promossi dall’Ateneo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La rettrice Giovanna Iannantuoni ha consegnato i premi di laurea in memoria di Sofia Castelli e inaugurato lo sportello anti-violenza Unimib. Inoltre, durante l’incontro sono state presentate le iniziative di indagine dell’Ateneo sulle violenze e molestie; le campagne di sensibilizzazione e le azioni svolte dalla rete Unire e l’opera collettiva di arte sociale ‘Remake’ dell’artista Patrizia Benedetta Fratus. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)