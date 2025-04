Vittimberga (direttore generale Inps):”Mettere al centro la persona e non la sua malattia”

(Adnkronos) – “La riforma innanzitutto parte da un assunto quasi filosofico importante, cioè l’idea di eliminare la centralità della malattia come unica preoccupazione e mettere al centro la persona che ha la malattia” Lo ha detto Valeria Vittimberga Direttore Generale Inps, intervenuta a Firenze al convegno “La riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs. n. 62/2024. Sanità, previdenza e assistenza: come costruire un sistema integrato, efficiente ed inclusivo”. Firenze è la città in cui dal primo gennaio 2025 è attiva la sperimentazione delle nuove modalità di accesso alle prestazioni della disabilità e a Palazzo Pazzi Quaratesi Inps, la politica, la sanità e gli stakeholder insieme alle associazioni di categoria si sono confrontate sulle nuove procedure. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)