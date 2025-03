Addio stress: il codice fiscale dei neonati si fa online

Getting your Trinity Audio player ready...

Diventare genitori è la cosa più bella del mondo, esperienza unica e impossibile da spiegare a parole. Nonostante l’emozione e la gioia pero, non tutto è rose e fiori.

Infatti, diventare genitori porta con se una serie di responsabilità anche burocratiche che spesso stressano molto i genitori. Tra le varie attività burocratiche di cui occuparsi dopo la nascita di un figlio, c’è quella di accedere ai servizi sanitari italiani per i quali serve obbligatoriamente il codice fiscale.

Neo genitori e non, sanno benissimo che ottenere il codice fiscale per il neonato può trasformarsi in una storia infinita fatta di code e stress. È proprio per agevolare i genitori che dal 5 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di avere il codice fiscale online. Ma come funziona? Semplice, basta fornire alcuni documenti che attestino la nascita del bambino.

I principali sono

Certificato di nascita

Dichiarazione di nascita rilasciata dall’ospedale

Una volta inseriti i documenti ed avviata la procedura online, il sistema assegna automaticamente l’ufficio competente in base al domicilio fiscale del richiedente, che si occuperà di elaborare la richiesta.

È cosi che in pochi clic i genitori possono trovarsi tra le email il codice fiscale del neonato, avendo evitato file e qualsiasi tipo di stress.

Ma non finisce qui: la digitalizzazione va oltre il codice fiscale. Un’altra novità significativa riguarda la tessera sanitaria, un documento fondamentale per usufruire delle cure mediche e dei servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Fino a poco tempo fa, smarrire la tessera portava ad un processo burocratico lungo e spesso complicato. Oggi, grazie al nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate, richiedere un duplicato è diventato facile e veloce, proprio come ottenere il codice fiscale.

L’obiettivo che voleva raggiungere l’agenzia delle entrate è chiaro, oltre che un successo: ridurre la burocrazia, migliorare l’accessibilità e semplificare la vita dei cittadini.