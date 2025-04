Nuove rotte Vueling estate 2025: c’è anche il volo Firenze-Bruxelles

Getting your Trinity Audio player ready...

Per la stagione estiva 2025, Vueling punta forte sull’Italia con un’espansione significativa: saranno infatti 33 le rotte attive da 15 aeroporti italiani, dirette verso 13 città europee in sei Paesi. Un segnale chiaro del ruolo sempre più importante che il mercato italiano occupa nella crescita della compagnia aerea.

Quattro nuovi collegamenti internazionali

Tra le novità più attese ci sono quattro nuove rotte che collegheranno alcune città italiane a mete europee molto richieste:

Da Firenze a Bruxelles-Zaventem (BRU) , operativo dal 1° aprile con tre voli a settimana.

Da Salerno a Parigi Orly , in funzione dal 20 giugno al 24 ottobre.

Da Salerno a Barcellona , disponibile dal 3 luglio fino a fine ottobre.

Da Rimini a Barcellona, attivo dal 2 luglio con due frequenze settimanali.

Con queste tratte, Vueling si posiziona come una delle poche compagnie low-cost a servire alcune rotte finora scarsamente coperte, offrendo nuove opportunità sia per il turismo che per i viaggi d’affari.

Oltre ai nuovi voli, la compagnia consolida la propria presenza in Italia mantenendo collegamenti da aeroporti chiave come Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Torino e Cagliari, fino ad arrivare a realtà in crescita come Salerno e Rimini.