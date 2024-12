Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Lavori socialmente utili per Toti: ratificato patteggiamento

Mercoledì 18 dicembre, sette mesi dopo gli arresti domiciliari, Giovanni Toti, l’ex governatore della Regione Liguria, centrodestra, ha patteggiato due anni e tre mesi, convertiti in 1620 ore di lavori socialmente utili.

Toti, toscano di Viareggio, svolgerà i lavori socialmente utili presso la Lega italiana per la lotta ai tumori di Genova a partire da gennaio: si occuperà della comunicazione e risponderà al telefono per gestire le prenotazioni dei pazienti. Potrà fare anche più di 15 ore settimanali, avendo ricevuto una deroga, e non solo nel capoluogo ligure ma su tutto il territorio italiano.

L’accordo è stato ratificato mercoledì 18 dicembre davanti al giudice delle indagini preliminari Matteo Buffoni.

Toti è accusato di corruzione per esercizio della funzione e finanziamento illecito ai partiti.

Patteggiamento anche per l’imprenditore Aldo Spinelli, tre anni e tre mesi, e per l’ex presidente di Autorità portuale Paolo Emilio Signorini a tre anni e sei mesi.

A inizio dicembre, Toti sul palco dell’assemblea nazionale di ‘Noi Moderati’. Poi via social: “Dopo due anni dall’estate in cui, un po’ rocambolescamente, questo esperimento politico è nato, trovarlo ancora qui oggi conferma che fu una scelta giusta. E da privato cittadino ho voluto portare il mio contributo, perché la politica ha bisogno di tutti. Soprattutto la politica che vuole cambiare davvero le cose, non inseguire il facile consenso. Una politica che non insegue le piazze, ma esegue progetti, anche quando possono essere scomodi. Sul lavoro, sulla sanità, sull’energia, sul merito, l’Italia non ha bisogno di slogan ma di coraggio e visione”.