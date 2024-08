Getting your Trinity Audio player ready...

Sottile e Tamberi: la coppia azzurra in finale Olimpiadi di Parigi. Stefano Sottile e Gianmarco Tamberi si qualificano mercoledì 8 agosto alla finale di salto in alto di scena a sabato 10 agosto alle ore 19.

Ce l’ha fatta a conquistare la finale nonostante il precario stato di salute Gimbo Tamberi, campione olimpico, campione del mondo, campione europeo, campione di tutto, portabandiera alle Olimpiadi di Parigi con Arianna Errigo.

E conquista la sua prima finale olimpica Stefano Sottile, che dopo Parigi indosserà la maglia della Virtus Lucca per gareggiare nella finale Argento Cds.

Dunque sono in finale alle Olimpiadi di Parigi Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile. Entrambi hanno superato 2.24 alla prima volta, misura sufficiente a qualificarsi per la finale olimpica pur avendo sbagliato poi entrambi 2.27.

La misura realizzata basta per andare avanti, al sesto posto in classifica, a pari merito con l’altro azzurro Stefano Sottile.

Appuntamento per entrambi alla finale di sabato sera alle ore 19. Dopo i problemi delle ultime settimane, dall’edema al bicipite femorale di inizio luglio rinunciando ai meeting che aveva in programma, allo stato febbrile dei giorni scorsi con la partenza per Parigi posticipata a lunedì, in pedana Gimbo Tamberi riesce comunque a trovare le energie per cogliere l’obiettivo.

Per Sottile sarà invece la prima finale della carriera in una rassegna globale.