Coltiva piante di canapa nella serra all’interno di un uliveto: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Coltiva piante di canapa nella serra all’interno dell’uliveto, nei guai un 35enne

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri del Norm della compagnia di Piombino. I militari, a conclusione di un’attività investigativa hanno eseguito un controllo in un terreno agricolo adibito alla coltivazione di piante di ulivo nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo, dove era presente una serra. All’interno di quest’ultima, durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 58 piante di cannabis sativa della lunghezza di circa un metro ed un peso complessivo di 40 chili lordi. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono state trovate nello scantinato cinque buste termo sigillate con all’interno marijuana per un peso complessivo di quasi 2 chili, nove contenitori in vetro contenenti marijuana per un peso complessivo di 968 grammi ed un contenitore in plastica con all’interno marijuana per ulteriori 4 chili, nonché due bilancini elettronici di precisione.

Per il 35enne è scattata la denuncia per detenzione illecita di sostanza stupefacente e quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Livorno.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, quest’ultima è da ritenersi presunta innocente sino ad un eventuale definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile di condanna.