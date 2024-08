Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Geo Barents torna a Livorno, a bordo 57 naufraghi

Geo Barents torna a Livorno. Dopo lo sbarco del 23 luglio scorso con a bordo 226 migranti, la nave ong di Medici senza frontiere sta facendo rotta verso il porto toscano con a bordo 57 naufraghi.

Come scrive Msf via Twitter, “sono state soccorse dalla Geo Barents 57 persone a bordo di un gommone sovraffollato in acque internazionali. Dopo il salvataggio, le autorità italiane hanno assegnato il porto di Livorno per lo sbarco dei sopravvissuti”.

Si tratta del quindicesimo sbarco nel porto di Livorno, sindaco Luca Salvetti. Tutti sbarchi assegnati con il Governo Meloni. Il primo, che rappresenta il primo in assoluto in Toscana, alla vigilia di Natale 2022 con Life Support di Emergency.

Dopo l’ultimo sbarco a Livorno, sempre con Geo Barents, Regione Toscana con le assessore Monia Monni e Serena Spinelli aveva puntato il dito contro il Governo Meloni.

“Le politiche di accoglienza di questa destra sono inaccettabili e indegne di un Paese civile. Nessuna risorsa per i territori, nessuna organizzazione logistica, nessun soccorso efficace per i migranti, spesso donne e minori ed in condizioni fisiche e psicologiche devastanti. Ringraziamo la Regione Toscana ed i Comuni interessati, i volontari e le associazioni coinvolte per aver soccorso le 226 persone sbarcate a Livorno dalla nave Geo Barents. Il Governo Meloni criminalizza da sempre l’immigrazione come strumento di propaganda, dimenticando che dietro ogni persona c’è una vita difficile e spesso drammatica. La strage di Cutro, i lager in Albania, le norme contro le navi Ong che salvano vite in mare sono le uniche risposte di Giorgia Meloni a chi cerca un futuro migliore”.