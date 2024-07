LIVORNO – A Livorno oltre 1.200 migranti, sindaco: “Un orgoglio per la città”.

Con Geo Barents di Medici senza frontiere attraccata con 226 migranti salvati in tre operazioni di soccorso martedì 23 luglio, sono 14 gli sbarchi nel porto di Livorno.

A bordo donne e minori.

Sbarchi iniziati in Toscana (con Livorno anche Marina di Carrara) con il Governo Meloni. A Livorno iniziati alla vigilia di Natale 2022 con Life Support di Emergency.

Quattordici sbarchi a Livorno, sempre con il sindaco bis Luca Salvettiin prima linea.

E in prima linea una organizzazione di accoglienza collaudatissima coordinata da Prefettura e Comune di Livorno.

Luca Salvetti, sindaco di Livorno: “In 19 mesi dal 23 dicembre 2022 hanno attraccato 14 navi nel porto sicuro di Livorno. Oltre 1200 migranti accolti e oltre 900 tra volontari, addetti delle forze dell’ordine, dipendenti comunali e della Asl coinvolti nelle operazioni di sbarco e prima assistenza. Una macchina della solidarietà efficiente, pronta e specializzata. Un orgoglio per la città di Livorno che non si è mai tirata indietro e mai si è lamentata anche di fronte ad un quadro nazionale che lascia perplessi e spesso disorientati di fronte a sconcertanti scelte del Governo“.

Una Livorno porto sicuro che, è chiaro il sindaco Salvetti, non intende tirarsi indietro in termini di accoglienza anche per il futuro rispetto alle scelte del Governo.

“Livorno è città di accoglienza. Ed è sempre pronta per il futuro per l’accoglienza. E’ la natura di questa città e della sua gente”.