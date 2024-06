Getting your Trinity Audio player ready...

Salvetti sindaco bis Livorno: vittoria trionfale al primo turno

Luca Salvetti, centrosinistra, è il sindaco bis di Livorno. Un trionfo quello di Luca Salvetti che si conferma sindaco al primo turno.

Stracciando gli avversari.

Scrutinio non ancora terminato, ma dati sempre più consolidati con Luca Salvetti sindaco bis Livorno intorno al 52%.

Alessandro Guarducci, centrodestra Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, più Azione, intorno al 22.30%.

Valentina Barale, Primo Polo comprendente M5S, sta sotto il 20%.

Costanza Vaccaro, Alternativa Popolare di Bandecchi, intorno al 5%.

Esulta Luca Salvetti: “Un risultato straordinario. In una città in cui ci sono tre raggruppamenti sopra il 15%, raggiungere il 50% era un’impresa. Anche perché partivamo dal 34% del 2019. Abbiamo messo più 18% che è il risultato di cinque anni di lavoro di tutte le persone che hanno lavorato insieme a me. Penso sia qualcosa di eccezionale. Per la città la possibilità di avere una continuità. Di vedere il lavoro continuare per la completa ripartenza di Livorno che ha grandi potenzialità. Lo ha dimostrato in questi cinque anni. Sono veramente felice e ringrazio tutti i livornesi per questa grande emozione.

Questa coalizione ha lavorato con lo spirito giusto: quello che il centrosinistra secondo me dovrebbe avere in tutta Italia, ovvero perdere un pezzetto di se stessi per guadagnarne un altro più grosso stando insieme agli altri. Il Pd si è confermata la forza che traina questa città, da sempre. Lo abbiamo detto più volte: senza il Pd a Livorno non si vince, il Pd da solo senza gli altri intorno ha difficoltà a vincere. Il quadro è questo. Tutti i rappresentanti dei partiti e liste civiche hanno fatto scelte intelligenti per rimanere in questo solco”.