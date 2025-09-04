Incendio nella notte a Livorno, scooter e biciclette distrutti dalle fiamme

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Paura questa notte, giovedì 4 settembre, in via Tripoli, dove un incendio divampato intorno alle 2,30 ha svegliato di soprassalto i residenti. Un forte boato ha rotto il silenzio e, affacciandosi alle finestre, gli abitanti hanno visto alte colonne di fumo e fiamme che avvolgevano i mezzi parcheggiati nel cortile interno di un palazzo.

In pochi minuti il fuoco ha distrutto quattro scooter, una moto e quattro biciclette, mentre chi ha potuto si è precipitato nel cortile per tentare di mettere in salvo il proprio veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo, al momento ancora sconosciute.

L’episodio ha scosso l’intero quartiere, con i residenti che raccontano la paura vissuta in quei momenti concitati: “Siamo stati svegliati da un forte rumore e quando ci siamo affacciati le fiamme erano già alte. Qualcuno gridava di chiamare velocemente i pompieri”.