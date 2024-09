Muore sulla variante Aurelia nello scontro fra un camion e un furgone

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Incidente mortale nella serata del 27 settembre sulla variante Aurelia all’altezza di Montenero, in provincia di Livorno.

Per cause da valutare da parte della Polizia Stradale si sono scontrati un furgone e un camion. Una donna di 54 anni, è morta schiacciata all’interno dell’abitacolo dal quale il cadavere è stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Ferite anche altre due persone, condotte in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. Uno di loro è un uomo di 57 anni con un trauma toracico inportante.

Per l’intervento è stato necessario bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e un’ambulanza con medico a bordo, che ha constatato il decesso e disposto il trasporto in ospedale d’urgenza dei due feriti.