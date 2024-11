Operazioni alto impatto a Livorno, prefetto: “Segnale di forte presenza sul territorio”

“Le operazioni, che proseguiranno, senza sosta, nelle prossime settimane, saranno estese anche ad altri quartieri e zone di Livorno, sempre con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e migliorare la qualità della vita sul territorio.”

In adesione alle politiche di prevenzione della criminalità il Ministro dell’Interno, per il 2024, fa il punto la Prefettura di Livorno, ha messo a disposizione una quota del Fondo unico Giustizia, pari a 4 milioni di euro, per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni di persone anziane.

I contributi, destinati a 106 comuni capoluogo di provincia, serviranno a finanziare campagne di sensibilizzazione e formazione, misure di prossimità e interventi di supporto, anche psicologico. Per il Comune di Livorno è stata assegnata la somma di 38.664,84 euro. Gli enti locali potranno presentare domanda alla prefettura competente allegando una scheda del progetto, che dovrà concludersi entro il 30 novembre 2025.

Prefetto: “Le direttive adottate dal ministro dell’Interno consentono alle prefetture di portare sul territorio iniziative concrete ed in sinergia su tutto il territorio nazionale. Per il successo di queste operazioni mirate la sensibilità del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, è stata fondamentale così come il coordinamento tecnico delle Forze di Polizia, da parte del questore Giusy Stellino, che, unitamente alla cooperazione operativa e di intelligence dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Sica, e della Guardia di Finanza, Colonnello Antuofermo, consentono il raggiungimento di una elevata coesione tra cittadini e forze dell’ordine implementando la fiducia della collettività. La Prefettura, in coordinamento con tutte le forze coinvolte, continuerà a monitorare e sostenere queste azioni, con l’impegno di mantenere alta l’attenzione su tutte le aree della provincia di Livorno”.