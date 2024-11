Portoferraio, quarantenne sottoposto alla sorveglianza speciale per un anno

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Dovrà sottostare alla sorveglianza speciale per un anno.

Il provvedimento è stato emesso dalla competente sezione del tribunale di Firenze: un uomo sulla quarantina residente sull’isola avrà delle limitazioni nell’accesso ai locali pubblici e il divieto di lasciare l’abitazione in orario notturno, ma soprattutto il divieto di incontro e la frequentazione di persone già conosciute alle forze dell’ordine.

L’azione dell’Arma in provincia di Livorno, in chiave di prevenzione dei reati, si estrinseca anche proprio attraverso la richiesta di applicazione delle cosiddette misure di prevenzione; infatti coloro che si rendono protagonisti di gravi reati, come quelli contro la persona ed il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, a prescindere dall’esito definitivo del procedimento penale a loro carico, al fine di evitare che ne commettano ancora di nuovi, sono destinatari di una puntuale e costante vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, impedendo loro la reiterazione oltre che di condotte penalmente rilevanti anche di cosiddetti comportamenti antisociali. Le misure di prevenzione personali, sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di via obbligatorio da un comune piuttosto che l’obbligo di permanervi, nonché il divieto di accesso ai pubblici esercizi, costituiscono, in tal senso, valido strumento giuridico per i carabinieri operanti – in parallelo rispetto all’iter del procedimento penale – verso i soggetti considerati socialmente pericolosi” ovvero i cosiddetti delinquenti abituali, dediti cioè in maniera quasi cronicizzata a contravvenire alle norme e porre in essere azioni delittuose che talvolta sono gli unici proventi da cui traggono sostentamento.

L’azione preventiva riveste un’importanza fondamentale per arginare il rischio che venga messa ulteriormente in pericolo la sicurezza pubblica e la civile convivenza nei piccoli centri come anche nei più estesi agglomerati urbani.

Oltre alla notifica ed alla vigilanza nel rispetto delle prescrizioni imposte dalle sorveglianze speciali emesse dall’Autorità Giudiziaria, i carabinieri della Compagnia di Portoferraio, per garantire la serena convivenza collettiva, continuano nelle attività ricognitive e di approfondimento informativo per l’irrogazione anche di altre misure di prevenzione emesse dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza. Nel complesso, da inizio 2024, i carabinieri di Portoferraio hanno richiesto ed eseguito dodici misure di prevenzione personali ad altrettante persone, fra cui minori, che si sono rese responsabili negli ultimi mesi di reati e/o condotte antisociali nel territorio.