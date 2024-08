Soggiornano per dieci giorni in un albergo e se ne vanno senza pagare

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONCELLO – Soggiornano per dieci giorni in una struttura ricettiva e se ne vanno senza pagare.

Per questo quattro uomini, originari della Campania, di età fra i 32 e i 46 anni, sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta in concorso dai carabinieri di Castiglioncello, a seguito della querela presentata dal legale rappresentante della struttura.

L’albergatore della zona, alla fine di maggio, avrebbe dato alloggio a tre di loro, che si erano detti dipendenti di una ditta edile con sede nel napoletano. Gli uomini avrebbero trascorso una decina di giorni, per asseriti motivi di lavoro, nell’albergo, carpendo la buona fede del personale dipendente, usufruendo anche del vitto, e lasciando la struttura il giorno previsto per il check-out. Al termine del soggiorno i tre chiedevano al personale di fatturare il tutto, circa 1500 euro, a carico della loro ditta. Il titolare, un 39enne, contattato per telefono dall’albergatore, inizialmente ha confermato quanto asserito dai dipendenti ma successivamente si è dichiarato estraneo ai fatti, demandando il pagamento ai suoi operai.

Di fatto il conto del soggiorno non è stato pagato da nessuno e l’albergatore si è rivolto ai carabinieri che in poco tempo sono riusciti a risalire alle generalità di tutti e quattro gli uomini e a denunciarli per insolvenza fraudolenta, illecito caratterizzato proprio da iniziale dissimulazione dello stato di insolvenza, cui segue la contrazione dell’obbligazione e il successivo mancato adempimento.