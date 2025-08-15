19.8 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Livorno Music Festival: da Ferragosto 26 concerti in 14 location

Non solo musica dal vivo. Grazie alla Summer Academy, circa 29 corsi di perfezionamento saranno tenuti da 36 docenti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Livorno Music Festival: da Ferragosto 26 concerti in 14 location
Livorno Music Festival: da Ferragosto 26 concerti in 14 location (foto ufficio stampa)
LIVORNO – Al via questa sera la 15esima edizione del Livorno Music Festival & Summer Academy, con un cartellone straordinario di 26 concerti e oltre 200 artisti partecipanti, di cui 60 internazionali. L’evento si svolgerà da Ferragosto (15 agosto) al 7 settembre, animando 14 location, tra cui Livorno, Suvereto, Pontedera, e per la prima volta le isole di Capraia e Elba. 

Il Festival non è solo musica dal vivo: grazie alla Summer Academy, circa 29 corsi di perfezionamento saranno tenuti da 36 docenti, coinvolgendo 350 giovani musicisti (circa 500 iscritti), protagonisti di un autentico laboratorio artistico internazionale m

Un’esordio suggestivo, il primo concerto di Ferragosto si intitola “La magia musicale dei Rom” e sarà ospitato nella suggestiva Fortezza Vecchia, con performance ispirate alla tradizione rom italiana.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha evidenziato il valore culturale dell’evento: “Nella lunga estate livornese abbiamo due grandi appuntamenti: il Festival Mascagni e il Livorno Music Festival”, sottolineando l’impegno a offrire momenti culturali di spessore.

Anche il direttore artistico Vittorio Ceccanti ha commentato con entusiasmo l’evento: “La qualità, la ricchezza e la varietà del programma — unita alla valorizzazione del territorio e all’attenzione ai giovani — rappresentano una crescita significativa della manifestazione”.

© Riproduzione riservata

