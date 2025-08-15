Livorno Music Festival: da Ferragosto 26 concerti in 14 location

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Al via questa sera la 15esima edizione del Livorno Music Festival & Summer Academy, con un cartellone straordinario di 26 concerti e oltre 200 artisti partecipanti, di cui 60 internazionali. L’evento si svolgerà da Ferragosto (15 agosto) al 7 settembre, animando 14 location, tra cui Livorno, Suvereto, Pontedera, e per la prima volta le isole di Capraia e Elba.

Il Festival non è solo musica dal vivo: grazie alla Summer Academy, circa 29 corsi di perfezionamento saranno tenuti da 36 docenti, coinvolgendo 350 giovani musicisti (circa 500 iscritti), protagonisti di un autentico laboratorio artistico internazionale m

Un’esordio suggestivo, il primo concerto di Ferragosto si intitola “La magia musicale dei Rom” e sarà ospitato nella suggestiva Fortezza Vecchia, con performance ispirate alla tradizione rom italiana.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha evidenziato il valore culturale dell’evento: “Nella lunga estate livornese abbiamo due grandi appuntamenti: il Festival Mascagni e il Livorno Music Festival”, sottolineando l’impegno a offrire momenti culturali di spessore.

Anche il direttore artistico Vittorio Ceccanti ha commentato con entusiasmo l’evento: “La qualità, la ricchezza e la varietà del programma — unita alla valorizzazione del territorio e all’attenzione ai giovani — rappresentano una crescita significativa della manifestazione”.