9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Premio alla carriera e all’umanità: Ruffini eletto Comunicatore Toscano dell’anno

Il Corecom premia l'attore livornese per la sensibilità sociale. Un omaggio al lavoro su disabilità e Alzheimer svolto con garbo, cuore e umanità

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Sulla felicità festival 2024, Paolo Ruffini a Livorno
Sulla felicità festival 2024, Paolo Ruffini a Livorno (Foto Fb Paolo Ruffini)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – C’è modo e modo di comunicare. Quello scelto da Paolo Ruffini passa direttamente dal cuore. Per questo motivo il Corecom della Toscana gli ha conferito il titolo di Comunicatore Toscano 2025.

Non è solo un premio alla carriera artistica. È un riconoscimento al valore umano. L’attore e regista livornese ha costruito, negli anni, uno stile inconfondibile. Ha saputo fondere l’intrattenimento puro con una profonda sensibilità sociale. Il risultato è un linguaggio nuovo: autentico, diretto, privo di barriere.

Ruffini ha avuto il coraggio di portare in scena temi delicati. I suoi riflettori si sono accesi sul mondo delle diverse abilità e sulla complessa realtà dell’Alzheimer. Lo ha fatto senza retorica, usando l’arte come strumento di comprensione. La motivazione del premio fotografa perfettamente questo approccio

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
11.6 °
9.4 °
83 %
0.5kmh
100 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1397)ultimora (1268)sport (62)Eurofocus (37)demografica (30)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati