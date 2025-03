Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Carenza di spazi nel settore nautico al porto di Livorno, summit in prefettura voluto da Giancarlo Dionisi.

Un confronto importante con le imprese del settore nautico per mettere in cantiere ipotesi e soluzioni,

“Il porto di Livorno è un asset strategico per l’economia locale e nazionale. La crescita delle imprese della nautica, così come di tutte le realtà portuali, deve avvenire in un quadro di sviluppo sostenibile, equilibrato e rispettoso delle esigenze di tutti gli attori coinvolti – ha dichiarato il Prefetto – La riunione di oggi ha confermato quanto sia indispensabile il dialogo tra istituzioni, imprese e rappresentanze sindacali per garantire condizioni di crescita che non sacrifichino il benessere collettivo a vantaggio di pochi.”

Nel corso del confronto è emersa con forza la necessità di tutelare i livelli occupazionali e garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i lavoratori del comparto nautico. “Lo sviluppo economico non può e non deve mai prescindere dal rispetto dei diritti dei lavoratori e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro – ha aggiunto il prefetto – Dobbiamo assicurarci che la crescita di questo settore avvenga in un quadro normativo chiaro, con controlli adeguati e con il coinvolgimento attivo delle parti sociali”.

Il Prefetto ha poi evidenziato l’importanza di favorire un ambiente economico sano, in cui la concorrenza tra le imprese sia leale e improntata alla qualità dell’offerta e non a logiche di profitto selvaggio. “Dobbiamo garantire che il settore nautico non diventi terreno di scontro tra interessi particolari, ma piuttosto un motore di sviluppo diversificato, in cui possano operare imprese di diversa natura, con opportunità per tutti“.

A tal proposito, il Prefetto ha rivolto un invito diretto agli imprenditori del settore affinché, con il supporto dell’Autorità Portuale, si trovino soluzioni condivise e strutturate per l’assegnazione degli spazi, con l’obiettivo di superare conflitti e frammentazioni, evitando che la mera logica del profitto comprometta la crescita economica e sociale dell’intero territorio. “Chiedo a tutte le imprese della nautica di sedersi attorno a un tavolo e costruire insieme un piano di sviluppo equo, in cui l’interesse collettivo sia posto al centro”, ha dichiarato il Prefetto.

La Prefettura, nel suo ruolo di garante della coesione sociale e della legalità, continuerà a monitorare la situazione e a promuovere il dialogo tra le parti, affinché il porto di Livorno possa crescere in modo armonioso, valorizzando tutte le sue potenzialità e garantendo occupazione, sicurezza e innovazione nel rispetto delle regole.