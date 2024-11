Crociere a Livorno, nel 2024 +26% di presenze e 800mila passeggeri

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Dati in crescita sulla presenza crocieristica a Livorno (e verso la Toscana). I numeri aggiornati, e la stima fino al 31 dicembre, arrivano da Risposte Turismo. La società veneziana guidata da Francesco Di Cesare, da anni riferimento nella elaborazione di statistiche sul settore cruise, ha fornito numeri interessanti sul trend del turismo marittimo in ingresso da Livorno verso le principali destinazioni regionali. Le presenze stimate per il 2024 sono di 800mila crocieristi, pari a un +26% rispetto ai 636mila del 2023.

La Direzione Promozione della Autorità di Sistema MTS, guidata da Claudio Capuano, ha richiesto un ampio studio sul settore delle crociere in modo da sviluppare politiche di sviluppo per l’area dei porti ricadenti sotto l’AdSp (Livorno, Piombino, Elba e Capraia).

Tra i dati presentati, è di particolare interesse quello sul comportamento dei crocieristi: l’82% scende dalla nave e si dirige altrove; di questo 82%, il 64 si sposta con escursioni organizzate (principalmente nelle città d’arte) mentre il 32% viaggia autonomamente.

La sfida del “sistema” Livorno è quella di aumentare l’8% che rimane in città (circa 50mila persone) al 15% (105mila persone). L’obbiettivo è agire sul quel 18% di turisti (potenziali) che decidono di rimanere in nave.

Tra le soluzioni proposte dalla Risposte Turismo c’è l’aumento dell’offerta locale, una mobilità su misura, una migliore promozione della città – veicolata magari sotto un unico portale – e una migliorata sinergia tra tutti gli operatori sul territorio.

La missione di breve periodo, da qui al 2026, è aumentare la ricaduta economica sul territorio del 50%, passando dai venti milioni attuali a trenta.