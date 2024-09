Salva casa per 28 famiglie: accordo Comune di Livorno e Regione

LIVORNO – Salva casa per 28 famiglie livornesi: accordo Comune di Livorno e Regione

A Livorno salva la casa per 28 famiglie. Accordo Comune di Livorno, sindaco Luca Salvetti, e Regione Toscana.

Serena Spinelli, assessora Regione Toscana, commenta l’accordo che mette il punto alle vicissitudini seguite al fallimento Consabit: “Oggi possiamo davvero festeggiare, perché grazie al lavoro sinergico di Regione, Fondo Housing Toscana e Comune di Livorno il pericolo della perdita dell’alloggio per 28 famiglie livornesi finalmente è scongiurato”.

“Negli ultimi tre anni abbiamo seguito da vicino questa vicenda nell’interesse non solo dell’investimento regionale di 1.5 milioni, ma anche e soprattutto del diritto all’abitazione dei nuclei familiari che ci vivono in affitto a canone agevolato. A seguito del fallimento di Consabit infatti, il fabbricato rischiava di entrare nella dinamica della vendita al miglior offerente, per ripianare i debiti della cooperativa, mettendo a rischio il destino delle famiglie. Come Regione, insieme al Comune, ci siamo opposti fermamente a qualsiasi ipotesi di vendita con liberazione del vincolo, anche assumendo parte attiva nel contenzioso giudiziario.

Grazie anche all’intervento di Investire SGR e di Abitare Toscana, per il Fondo Housing Toscano, fondo immobiliare per l’edilizia sociale partecipato anche da Cassa Depositi e Prestiti e dalla stessa Regione, oggi è stato firmato il passaggio di proprietà. L’immobile entra nel patrimonio del Fondo e, in continuità con il passato, verrà destinato agli scopi per i quali è stato realizzato” conclude l’assessora.

Come precisato da Diego Brescianini (Fund Manager di Investire SGR), l’iniziativa è frutto dell’esperienza decennale maturata da Investire SGR nell’ambito del social housing. Si tratta di un’operazione di sistema di partenariato pubblico-privato, una risposta abitativa sostenibile, il valore della responsabilità sociale nell’ambito del rating ESG Environmental Social Governance che caratterizza il Fondo Housing Toscano.