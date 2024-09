Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Accordo nazionale Bandecchi – centrodestra: intesa per regionali

Accordo politico nazionale del centrodestra con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, livornese, sindaco di Terni per le elezioni regionali in Liguria, Umbria e Emilia Romagna.

Dopo l’accordo nazionale con il centrodestra, il leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi ufficializza il ritiro della sua candidatura a presidente della Regione Umbria. Sosterrà la presidente uscente Donatella Tesei, Lega Salvini.

Bandecchi via social: “Ora possiamo cambiare il mondo”.

Alternativa Popolare via social: “Una scelta di campo per la nazione, una scelta di campo per i territori: è questo il significato dell’accordo con cui Alternativa Popolare entra a far parte del centrodestra a livello nazionale, supportando le candidature di Marco Bucci in Liguria, Donatella Tesei in Umbria e offrendo il suo contributo alla candidata della coalizione in Emilia Romagna, Elena Ugolini”.

“Grazie a questa intesa Ap porterà il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria e Emilia Romagna”, in una nota congiunta i responsabili nazionali dell’organizzazione del partito Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Francesco Battistoni, Forza Italia, Alessandro Colucci, Noi Moderati, il vicesegretario Lega Salvini, Claudio Durigon, il presidente Udc Antonio De Poli e il coordinatore zazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi.

“L’intesa arriva al termine di un lungo e proficuo confronto fra i partiti nel quale si è discusso di come allargare le forze politiche di centrodestra su programmi condivisi con l’obiettivo di ampliare da un lato la base elettorale e, dall’altro, di affrontare con una visione comune di priorità le prossime sfide regionali”.

Poi Donzelli, Battistoni, Colucci, Durigon, De Poli e Bandecchi: “L’importanza di questo accordo sta nell’aver posto al centro delle nostre interlocuzioni le esigenze dei territori e dei cittadini, valorizzando le esperienze di governo già maturate dal centrodestra a livello locale e nazionale. Inoltre c’è stata una unanime volontà di coinvolgere attivamente anche le realtà moderate e della società civile che si riconoscono nei valori del centrodestra e nella sua visione politica”.

Bandecchi: “Siamo pronti a dare il nostro contributo a lungo termine alla coalizione di centrodestra e porteremo le nostre caratteristiche e qualità. Saremo la sinistra del centrodestra e opereremo in sinergia con i partiti dello schieramento”.

In Umbria la data delle elezioni regionali non è stata ancora fissata. Quella più probabile appare comunque a metà novembre.

AP, presidente Paolo Alli, via social: “Da oggi avremo una grande responsabilità: quella di portare la nostra rivoluzione di centro all’interno della coalizione di Governo, diffondendo quel il modello di politica che, in questo primo anno di amministrazione a Terni, ha dimostrato che un diverso modo di fare le cose è possibile. Andiamo avanti con la nostra politica del fare, l’unica davvero necessaria al Paese, sulla quale non cederemo mai un millimetro”.