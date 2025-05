G20 Spiagge, depositato in Parlamento il disegno di legge sulle comunità marine

Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBONA – Da oggi il percorso, iniziato oltre sei anni fa, è in discesa: è stato depositato in parlamento il disegno di legge che affronta il tema della comunità marine e acquali, le città a fisarmonica.

Località che arrivano anche a decuplicare i propri residenti nei momenti di alta stagione e, per le leggi ancora in vigore, non hanno norme amministrative in grado di affrontare questa condizione. Il percorso di definizione della legge finalmente prende avvio e anche i lavori parlamentari potranno giovarsi, tra gli interlocutori preferenziali, del G20Spiagge, un network nazionale che ha saputo affrontare in modo trasversale e condiviso tra tutti i sindaci il provvedimento più importante per il futuro dei propri territori.

Nell’ambito del summit di Alghero intanto è cresciuto il gruppo di Comuni della Costa degli Etruschi che fa parte adesso del G20Spiagge: ai membri storici, Bibbona e San Vincenzo, si aggiungono anche Castagneto Carducci e Piombino. Tra i comuni toscani anche Castiglione della Pescaia e Viareggio.

“Un grande risultato – sottolineano i sindaci Massimo Fedeli, Sandra Scarpellini, Francesco Ferrari e Paolo Riccucci – un primo passo frutto di anni di lavoro, per il riconoscimento della specificità delle nostre città fisarmonica che non hanno i residenti di grandi città ma un impatto turistico oltre il milione di presenze e la necessità di garantire servizi e benessere ai propri cittadini per essere località accoglienti. Ora l’auspicio è che questa proposta di legge proceda spedita: il riconoscimento dello status di comunità marine è il punto zero per ottenere una fiscalità e provvedimenti che ci consentano di amministrare e dare risposte“.

Al Destination Summit del G20Spiagge, in chiusura oggi (16 maggio) ad Alghero, l’annuncio dei parlamentari Giorgia Andreuzza e Gianluca Caramanna, della X Commissione, è stato accolto da un lungo applauso. Il periodo che si apre ora, per tutti gli amministratori e per gli stakeholder dell’industria turistica più importante del Paese, sarà utilizzato per perfezionare un provvedimento legislativo a cui i sindaci hanno contribuito fortemente, promuovendolo fin dall’inizio. Questa sarà una legge, fatto ancora raro in Italia, nata dal basso, dall’istituzione più periferica e più vicina ai cittadini: i Comuni.

“Viviamo un momento a lungo desiderato e atteso – commenta la sindaca Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge – quando sarà completato l’iter finalmente avremo gli strumenti necessari per amministrare le nostre comunità residenti e sapremo meglio rispondere alle competitività del mercato turistico: un percorso fondamentale per portare benefici concreti, per far stare bene i nostri residenti e, con loro, anche chi sceglie di visitare le nostre località”.

Al prossimo Destination Summit del G20Spiagge, che si terrà nel 2026 a Lignano Sabbiadoro, parteciperanno anche tre nuove destinazioni che sono entrate ora nel network: Senigallia, Castagneto Carducci e Piombino. Altre dieci località costiere italiane saranno ammesse al network nelle prossime settimane.