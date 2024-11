Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Pd federazione Livorno: nuova segreteria al lavoro.

La Federazione del Partito Democratico di Livorno guidata da Alessandro Franchi dà ufficialmnte avvio al lavoro della nuova segreteria, “frutto di un percorso unitario e condiviso che intende rafforzare il ruolo del PD come forza guida nello sviluppo del territorio. Questo nuovo assetto segna una tappa fondamentale per il partito, che pone al centro della propria azione il valore dell’inclusività, della condivisione, del dialogo e del confronto, come chiavi per rispondere alle sfide del presente e costruire un futuro sostenibile e partecipativo”.

Il percorso unitario che ha portato alla composizione della nuova segreteria, illustrano i dem, “si ispira ai principi che hanno permesso il successo del PD nelle recenti elezioni europee: l’inclusività interna e l’apertura verso l’esterno. Il risultato elettorale positivo è il frutto di una politica che “costruisce ponti” anziché “innalzare muri” e dimostra che il PD può essere forte e credibile quando è unito e capace di valorizzare le diverse sensibilità presenti al suo interno”.

La segreteria del segretario Alessandro Franchi, coordinata da Giulia Guarnieri, è composta da “donne e uomini di valore, coniuga entusiasmo, competenze e passione di giovani amministratori e amministratrici e persone di più lunga esperienza politica. Ogni componente ha ricevuto deleghe specifiche in settori strategici per lo sviluppo del territorio, dalla sanità al lavoro, dall’ambiente alle infrastrutture, fino alla cultura e alle politiche giovanili”.

Tra le principali linee guida, sottolinea Pd, emerge la necessità di affrontare in maniera condivisa le tematiche chiave del territorio: sanità, scuola, welfare, infrastrutture, sistema portuale e logistico, sviluppo turistico e industriale, ambiente e rigenerazione urbana. La nuova segreteria intende promuovere momenti di confronto e reti tra amministratori, forze sociali, imprese e cittadini, per produrre proposte concrete e sostenibili, da portare nelle sedi regionali e nazionali.

La Federazione di Livorno, in un percorso che vede anche la necessaria collaborazione con la Federazione della Val di Cornia Elba e con gli altri territori per l’organizzazione di una conferenza programmatica, “intende definire una proposta condivisa che risponda alle esigenze della comunità e valorizzi le potenzialità di tutta la provincia, in vista delle prossime elezioni regionali”.

Deleghe assegnate nella nuova segreteria:

Alessandro Franchi (segretario e delega allo sviluppo industriale), Giulia Guarnieri (coordinatrice della segreteria e delega ai servizi pubblici locali), ⁠Simone Aprea (comunicazione, innovazione e transizione digitale), Daniela Bartalucci (lavoro e formazione), Francesca Cecchi (scuola e politiche educative), Antonio Giuseppe Costantino (turismo e agricoltura), Monica Giuntini (enti locali e conferenza di programma), Lorenzo Midili (cultura, sport e giovani), Annamaria Mureddu (diritti, pari opportunità e politiche di genere), Sergio Muzi (organizzazione), Piero Nocchi (infrastrutture e portualità), Giorgio Pacini (welfare e politiche della casa), Laura Romboli (associazionismo e terzo settore), Irene Sassetti (ambiente, territorio e rigenerazione urbana), Piero Tomei (salute e sanità).

Invitati permanenti:

Barbara Corso (Tesoriera), Mia Diop (Direzione Nazionale), Bernardo Taddei (Giovani Democratici), Rita Villani (Conferenza Donne Dem).

Per quanto riguarda invece l’ Unione comunale PD di Livorno, con la segreteria di Alberto Brilli ha preso le mosse il dipartimento dedicato al lavoro. L’obiettivo politico prefissato è quello di “tenere alta l’attenzione e promuovere in città un’occupazione di qualità e rispettosa delle corrette relazioni sindacali, con un’attenzione particolare al mondo giovanile, spesso posto in prima linea nella trincea dello sfruttamento e della precarizzazione, e al turismo, che può portare opportunità ma che, come sta mostrando il caso di Firenze, deve essere regolato e gestito per prevenire fenomeni di gentrificazione, di espulsione dei residenti, di perdita di servizi e, in definitiva, di abbassamento della qualità abitativa cittadina complessiva”.