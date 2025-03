La Libertas Livorno finisce senza benzina e va ko con Pesaro

Getting your Trinity Audio player ready...

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Bi.Emme Service Libertas Livorno 85-69 (17-21, 20-22, 25-15, 23-11)BASKET PESARO

: Lorenzo Bucarelli 20 (4/7, 2/6), Khalil-ullah Ahmad 18 (3/4, 1/5), Octavio Maretto 15 (0/3, 2/3), Simone Zanotti 10 (2/3, 2/3), V.j. King 7 (2/4, 1/4), Eric Lombardi 7 (1/2, 1/4), Matteo Imbro’ 4 (0/0, 1/5), Quirino De laurentiis 2 (1/3, 0/0), David Cornis 2 (1/2, 0/0), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/1), Francesco Stazi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 33 – Rimbalzi: 42 9 + 33 (Khalil-ullah Ahmad, Eric Lombardi 7) – Assist: 16 (Lorenzo Bucarelli 6)

LIBERTAS LIVORNO: Adrian Banks 16 (5/8, 2/7), Ariel Filloy 16 (2/3, 4/11), Quinton Hooker 10 (2/6, 2/7), Gregorio Allinei 8 (1/4, 2/6), Tommaso Fantoni 8 (4/4, 0/0), Luca Tozzi 5 (2/3, 0/1), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Francesco Fratto 2 (1/1, 0/1), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 1 / 13 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Tommaso Fantoni, Dorin Buca 6) – Assist: 16 (Quinton Hooker 8)

PESARO – Non basta una buona prova alla Libertas Livorno per tornare alla vittoria a Pesaro.

Gli amaranto – senza l’infortunato Italiano – sono arrivati all’ultimo quarto con poca benzina nel serbatoio e i marchigiani hanno vinto con un margine fin troppo ampio per quello che si è visto in campo. La Libertas, infatti, per almeno 25’ ha avuto in mano l’inerzia della partita, ma l’inguardabile percentuale dalla lunetta (1 su 13) e un arbitraggio molto permissivo nei confronti dei padroni di casa e fiscalissimo con gli amaranto (33 tiri liberi per la Carpegna) hanno finito per indirizzare la partita verso la squadra di coach Spiro Leka.

La Libertas ha controbattuto colpo su colpo fino a metà terzo quarto (+5 dul 48-53), poi la marea pesarese è saluta e un parziale di 37-16 ha chiuso la contesa. In casa amaranto bene Filloy e (soprattutto nei primi due quarti) Banks.

Adesso testa alla prossima: contro Nardò, al PalaMacchia, domenica 6 aprile.