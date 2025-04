Sollevamento pesi, la livornese Genna Toko Kegne ancora regina d’Europa

Getting your Trinity Audio player ready...

Un’impresa da campionessa vera quella di Genna Toko Kegne, la livornese appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro che si conferma sul tetto d’Europa per il secondo anno consecutivo, conquistando il titolo continentale nella categoria fino a 76 kg di sollevamento pesi. La portacolori azzurra, sulla pedana di Chișinău in Moldovia, ha firmato una gara mozzafiato, chiusa con due medaglie d’oro – nello slancio e nel totale – e un nuovo record italiano.

La gara si era aperta con qualche difficoltà nello strappo, dove Genna, dopo un’ottima prima alzata da 100 kg, non è riuscita a completare le due successive prove, rimanendo ai piedi del podio. Tutt’altra musica, però, nello slancio, dove l’atleta toscana ha tirato fuori tutto il suo carattere.

Salita in pedana tra le ultime, Genna ha duellato fino all’ultimo kilo con rivali del calibro dell’armena Amroyan, dell’israeliana Gold e dell’altra armena Khachatryan, tutte in lotta per superare i 124 kg di alzata e il totale di 229 kg dell’ucraina Dombrovska, altra pretendente al podio.

Ma è stata proprio l’azzurra a spiccare, inanellando tre alzate perfette, fino ai 133 kg che valgono oro nello slancio, record italiano e, con un totale di 233 kg, il titolo europeo assoluto. Argento alla Amroyan con 231 kg, bronzo all’israeliana Gold con 230.

Un bilancio d’oro per l’Italia

La vittoria di Genna chiude in bellezza una spedizione trionfale per il Team Italia FIPE, che rientra dall’Europeo con un bottino complessivo di otto medaglie: cinque d’oro e tre di bronzo.

«Sono davvero orgoglioso ed emozionato – ha dichiarato il presidente federale Alberto Miglietta –. Le conferme di Genna Toko Kegne e Oscar Reyes Martinez testimoniano l’efficacia del lavoro della Federazione, e le medaglie dei giovani Tarquini e Delia ci fanno guardare con fiducia al futuro. Tutto perfetto!»

Sorridente e consapevole del proprio potenziale, Genna ha commentato a caldo la vittoria: «Secondo europeo e secondo titolo continentale! Sono molto soddisfatta della gara, anche se nello strappo potevo fare meglio. Ma so che c’è ancora margine, e spero di migliorarmi al prossimo giro!»

Una campionessa in crescita, che continua a riscrivere la storia della pesistica azzurra.