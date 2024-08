In un video le foto inedite delle vittime della strage di Sant’Anna di Stazzema

Getting your Trinity Audio player ready...

STAZZEMA – Circa 200 fotografie, di cui molte inedite, che rappresentano un patrimonio documentale inestimabile per la storia di Sant’Anna. Immagini dei volti delle vittime, e spesso anche di intere famiglie, sterminate durante la strage di Stazzema del 12 agosto 1944. I loro nomi verranno letti uno per uno al Sacrario, dopo la fiaccolata silenziosa che ci sarà domani sera (11 agosto), la notte prima dell’ottantesimo anniversario. Mentre un video, visibile a tutti a Col di Cava, proietterà le immagini esclusive, che poi entreranno a far parte della dotazione del Museo della Resistenza di Sant’Anna.

Infatti, in occasione di questo importante appuntamento degli ottant’anni, l’Associazione Martiri di Sant’Anna ha promosso un importante progetto di recupero di fotografie delle vittime della strage del 12 agosto ’44. Dopo molti anni, è stata dunque avviata una campagna di ricerca di fotografie, in particolare attraverso i familiari dei civili caduti. Mentre un discreto numero di foto erano già di proprietà dell’archivio del Parco nazionale della pace di Sant’Anna. La maggior parte delle immagini ritraggono i volti dei martiri della strage di Sant’Anna, mentre una piccola parte sono di coloro che furono uccisi nelle località di Mulina, Valdicastello, Capezzano Monte e Bardine San Terenzo.

“È un’iniziativa importante che abbiamo promosso – dice Umberto Mancini, presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna – perché ci sembrava giusto ricordare le vittime dandogli un volto e rendendo pubbliche le foto. È stato un progetto che abbiamo realizzato grazie al Museo della Resistenza di Sant’Anna, con l’amministrazione comunale e il Parco nazionale della pace. E’ la prima volta che questo patrimonio di immagini viene portato alla luce. Ovviamente la raccolta di fotografie è ancora in corso. A tal proposito invitiamo tutti i parenti delle vittime che non avessero ancora provveduto di inoltrare al Museo le foto in loro possesso, così da avere un archivio che non sarà mai esaustivo ma senz’altro inestimabile”.

Il progetto è stato appunto svolto in collaborazione col Parco nazionale della Pace e il Comune di Stazzema e con il coordinamento scientifico della Coop. 2muv, che ha realizzato la campagna di promozione e diffusione, realizzato la ricerca su campo e acquisito digitalmente le fotografie che sono entrate a far parte dell’archivio del Centro di documentazione di Sant’Anna, che ha sede presso il museo.

È questo un passo importante e fondamentale di valorizzazione e accrescimento dell’archivio di Sant’Anna che già conserva documenti, fotografie, filmati e rassegna stampa sulla storia della strage, raccolti durante gli anni di attività del museo, oltre al fondo speciale “stragi” del prof. Paolo Pezzino. Non solo: le foto raccolte serviranno anche per il restauro delle lapidi dei defunti sepolti al Sacrario.

Un primo passo che vedrà il proseguimento del progetto nel prossimo futuro e che sarà promosso anche all’interno della conferenza Conservare la memoria. Il Museo e centro di documentazione di Sant’Anna di Stazzema in programma il prossimo 7 settembre, alle 17 presso il Museo di Sant’Anna.

Alla cerimonia in ricordo della vittime della strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema ci sarà anche il governatore Eugenio Giani: onorerà le 650 vittime, 394 quelle identificate.

Era il 12 agosto 1944 quando alle prime luci dell’alba le colonne delle Ss, con il supporto di fascisti locali

, circondarono la vallata, divenuta terra di rifugio per centinaia di persone sfollate da tutta la Versilia e dalla costa toscana e ligure. Un atto premeditato, non un’azione di rappresaglia. E lunedì 12 agosto la Toscana si ferma a ricordare, ottanta anni dopo, mentre i superstiti e testimoni diretti sono sempre meno. Stretta ed affacciata da quello sperone di Alpe Apuane verso il mare.

La cerimonia in ricordo delle vittime inizierà attorno alle nove della mattina in paese, con la deposizione delle corone di fiori e la liturgia religiosa. Alle 10.15 il corteo si inerpicherà dal sagrato della chiesa verso il monumento ossario sulla vetta del monte e sarà inaugurata la mostra Colori di pace. Dopo la deposizione di una corona di allora ci succederanno, dalle 10.55 in poi, gli interventi del sindaco di Stazzema Maurizio Verona, del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini e del presidente della Toscana Eugenio Giani.