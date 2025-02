Ritrovata su un treno la ragazza di 15 anni scomparsa da Lucca

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – A lieto fine le ricerche delle ragazza di 15 anni scomparsa a Lucca.

I carabinieri della sezione radiomobile hanno ritrovato la minore a bordo di un treno regionale sulla linea Firenze-Viareggio, alla stazione di Altopascio e la 15enne è già stata affidata ai genitori.

La ragazza non dava notizie di sé dalle 20.30 di sabato 22 febbraio e per tutta la giornata si erano susseguiti gli appelli dei genitori, partiti già dalla notte, conoscenti e anche del sindaco di Lucca Mario Pardini per ricevere informazioni utili alle ricerche.

Le indagini dei carabinieri si erano estese anche ad altre province della Toscana, in particolare in provincia di Pistoia.