Trovato morto in un bosco l’82enne scomparso da Buggiano

VILLA BASILICA – È terminata in tragedia la ricerca di Roberto Tonfoni, l’82enne scomparso da casa a Buggiano da domenica 23 giugno. Il suo caso era finito anche all’attenzione della trasmissione tv Chi l’ha visto? che aveva accolto l’appello dei familiari.

Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri mattina (30 giugno) nei boschi di una frazione del Comune di Villa Basilica, Pariana all’indomani del ritrovamento della sua vettura, aperta e abbandonata. In settimana alcune telecamere di videosorveglianza ne avevano segnalato la presenza nella zona a cavallo fra le province di Lucca e Pisa.

Da sabato nei boschi della zona sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile e il 118, che hanno avviato le ricerche nella zona. Il corpo è stato avvistato poi nalla mattinata di ieri da un residente del paese. Avviate poi le operazioni di recupero che sono terminate intorno alle 14,30.

Il corpo dell’uomo è stato individuato dai vigili del fuoco all’interno dell’alveo di un torrente, in un’area molto impervia. Dai segni sul terreno, queste le prime indicazioni delle indagini, che sono affidate ai carabinieri, si è dedotto che l’uomo, finito in una strada chiusa al termine di una ripida discesa, ha tentato invano di fare marcia indietro con l’auto. Roberto Tonfoni era un cercatore di funghi e si ipotizza che abbia deciso di esplorare quella zona, perdendo però l’orientamento. In stato confusionale, potrebbe aver imboccato un sentiero che lo ha condotto in una zona per lui impraticabile.

L’allarme per la sua scomparsa era scattato, come detto, la settimana precedente. Tonfoni si era allontanato da casa dicendo alla moglie che sarebbe andato in farmacia, ma non aveva fatto ritorno. Ieri il tragico epilogo della vicenda.