Uomo di 62 anni accoltellato a Lucca: convalidato il fermo dei due aggressori minorenni

LUCCA – È stato convalidato il fermo con la misura cautelare della custodia in carcere per i due minorenni, di 15 e 16 anni, accusati di tentato omicidio in concorso del 62enne imprenditore Mario Livi, accoltellato a Lucca lunedì 25 novembre.

Questa la decisione del giudice del tribunale dei minori di Firenze che ieri ha svolto l’interrogatorio di garanzia dei due giovanissimi, già detenuti all’istituto minorile di pena di Firenze.

Fortunatamente il 62enne, in coma farmacologico dopo un delicato intervento all’addome, si è risvegliato e sarebbe fuori pericolo.

Per i due giovani e per le precise responsabilità personali bisognerà attendere il giudizio. Per ora in un istituto di pena.