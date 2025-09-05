24.4 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Arriva il Barga Scottish Weekend: cornamuse, danze e sapori d’Oltremanica

Dal 5 al 7 settembre il borgo rinnova il suo legame con la terra dei clan in una festa che unisce due culture

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Barga Scottish Festival
Foto di: sito web / Comune di Barga
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

BARGA – Barga rinnova il suo legame con la Scozia con il Barga Scottish Weekend, tre giorni di eventi che trasformeranno il borgo in un angolo d’oltremanica. Ospite speciale sarà Jacqueline McLaren, sindaco di Glasgow, città con la quale il comune barghigiano ha firmato lo scorso anno un Patto di Amicizia.

Da oggi (5 settembre) a domenica, il centro storico si animerà con un calendario fitto di iniziative. Ci saranno spettacoli itineranti di danze scozzesi, musiche celtiche, cornamuse, mostre d’arte e presentazioni di libri. Non mancheranno giochi tradizionali, un mercato con prodotti tipici e degustazioni di birre e whisky. Per tre giorni, il Castello di Barga profumerà di Scozia.

Il rapporto tra la cittadina toscana e la terra dei clan affonda in una storia di emigrazione. Molti barghigiani, infatti, partirono in passato per cercare fortuna in Scozia, salvo poi tornare e ricostruire la propria vita nel borgo. Questo continuo legame di andata e ritorno ha reso Barga la The Most Scottish Town in Italy.

Oggi le tracce di questa amicizia si ritrovano ovunque: nella celebre sagra del Fish & Chips, nelle cornamuse che risuonano a feste e matrimoni, nel gemellaggio con East Lothian e nelle mostre dedicate al pittore scozzese John Bellany. Non a caso, molti artisti scozzesi continuano a scegliere Barga come casa estiva, e persino la pop star Paolo Nutini è legata a questa storia di radici comuni.

La festa di settembre, dunque, non è solo folklore. È soprattutto la celebrazione di una comunità che, pur divisa da chilometri di distanza, continua a sentirsi unita. Un’amicizia lunga secoli, che ogni anno si rinnova tra le vie di Barga.

© Riproduzione riservata

