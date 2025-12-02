Lucca 2026: dal nuovo sotterraneo alla Visit Card, tutte le novità in arrivo

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – La presentazione ufficiale di Lucca 2026 a Milano ha illustrato le principali novità previste per il prossimo anno. La più significativa è il nuovo ingresso sotterraneo delle Mura, che collegherà la stazione ferroviaria al centro storico passando dal Baluardo San Colombano. Un accesso suggestivo e pratico, pensato per migliorare l’accoglienza dei visitatori.

Tra le innovazioni annunciate c’è anche la Lucca Visit Card, il primo biglietto unico che riunisce musei, istituzioni culturali e monumenti civici. Disponibile dal 5 dicembre, la card renderà più semplice organizzare le visite, aiuterà a distribuire i flussi turistici e favorirà la scoperta dei luoghi meno conosciuti.

Il calendario di Lucca 2026 sarà particolarmente ricco. Spiccano il centenario della prima della Turandot di Giacomo Puccini, che sarà rappresentata nella versione incompiuta al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, e la sessantesima edizione di Lucca Comics & Games. Confermati anche gli appuntamenti legati al brand cittadino, come Lucca Fashion Weekend, Lucca Gustosa, Olive Oil You, e gli eventi storici e sportivi del circuito Città dei Motori.

Nel 2026 sarà visitabile anche il Volto Santo di Lucca, restaurato e nuovamente esposto in Cattedrale. Un simbolo identitario che, nelle scorse settimane, è stato omaggiato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per valorizzare le tradizioni locali, il Comune ha rilanciato il Registro De.C.O. Lucca e l’Albo dei luoghi storici del commercio, strumenti dedicati alle attività artigiane e commerciali che custodiscono saperi e identità del territorio.

La nuova strategia comunicativa sarà accompagnata dai claim Lucca, dove il garbo è di casa e Lucca cuore autentico della Toscana, pensati per rafforzare un’immagine unitaria e riconoscibile della città.