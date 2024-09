Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Elezioni Provincia di Lucca: Pardini e Pierucci candidati presidenti.

Mario Pardini, centrodestra, sindaco di Lucca, e Marcello Pierucci, centrosinistra, sindaco di Camaiore sono candidati presidenti alle Elezioni Provincia di Lucca:sono candidati presidenti alle elezioni di domenica 29 settembre.

Sono state ratificate dalla commissione elettorale della Provincia di Lucca le candidature ammesse alle elezioni di domenica 29 settembre che rinnoveranno sia il presidente della Provincia, sia il Consiglio provinciale.

In una specifica determina la Commissione ha ammesso la candidatura alla carica di presidente sia del sindaco di Lucca Mario Pardini, sia del sindaco di Camaiore Marcello Pierucci.

Con un provvedimento separato, invece, sono stati ratificati i candidati alla carica di consigliere provinciale.

Elezioni in cui non votano i cittadini, ma solo sindaci e consiglieri comunali.

Sono elezioni di secondo livello, legge Delrio

differenziale tra l’indennità percepita nei loro Comuni di appartenenza e l’indennità percepite dai sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, come certificate dai rispettivi enti”. I presidenti di Provincia percepiscono un’indennità che, spiega Upi Unione Province d’Italia , “sulla base delle indicazioni contenute nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, le Province possono quantificare gli oneri e l’ammontare delle indennità per i presidenti di Provincia, corrispondendo ilcome certificate dai rispettivi enti”.

Oltre al nuovo presidente della Provincia saranno eletti 12 consiglieri che costituiranno l’assise di Palazzo Ducale.

I candidati.

Per la lista contraddistinta dal contrassegno ‘Civici e plurali’ i candidati sono sei: Giordano Ballini, Chiara Consani, Matilde Gambogi, Barbara Gonnella, Alessandro Remaschi, David Saisi.

Per la lista ‘Civici in Provincia-Pierucci presidente’ i candidati sono sette: Lorenzo Alessandrini, Alessandra Graziani, Filippo Orlandi Macchiarini, Valentina Mozzoni, Tessa Nardini, Marco Pellegrini e Stefano Pellegrini.

Sono nove, invece, i candidati della lista denominata ‘Centrodestra e civiche per Mario Pardini Presidente’: Annamaria Frigo; Simone Frugoni; Claudio Gemignani; Marzia Lucchesi; Mara Nicodemo; Armando Pasquinelli; Giovanni Carlalberto Tofanelli; Antonio Tognini; Iolanda Turriani.

Per la lista denominata ‘Provincia Casa dei Comuni – democratici civici progressisti – Pierucci Presidente’ i candidati alla carica di consigliere provinciale sono dieci: Vincenzo Alfarano, Patrizio Andreuccetti; Francesca Bianchini; Andrea Carrari; Elisa Corsi; Federico Gilardetti, Luca Menesini, Clarissa Giulia Pardini, Pietro Onesti, Nicoletta Virgili.

La consultazione elettorale è organizzata su tre seggi. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20 di domenica 29 settembre a Palazzo Ducale a Lucca; e nelle due sottosezioni di Castelnuovo Garfagnana, sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana in via Vittorio Emanuele 9; e di Viareggio, a Villa Argentina in via Vespucci 44.

Da segnalare, inoltre, illustra la Provincia di Lucca, che è prevista l’istituzione di uno o più ‘seggi mobili’ al fine di permettere agli eventuali elettori ospedalizzati sul territorio, in possesso di un certificato medico che attesti l’impossibilità di recarsi al seggio, di esercitare il diritto di voto.

Le elezioni di secondo livello delle Province, spiega la Provincia di Lucca, prevedono l’applicazione degli indici di ponderazione dei voti per l’elezione dei nuovi organi amministrativi provinciali. Indici che fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni. “In sostanza è assegnato un peso più consistente a seconda del numero dei residenti del comune di appartenenza dell’avente diritto al voto”.