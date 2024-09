Omicidio di Viareggio, Salvini: “Se il morto non fosse stato delinquente non finiva così”

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Omicidio di Viareggio, il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, sull’omicidio di Said Malkoun, 47 anni, investito quattro volte con un’auto bianca mentre camminava su un marciapiedi in via Coppino a Viareggio.

Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Cinzia Dal Pino, 65 anni, dopo essere stata fermata con ipotesi omicidio volontario.

Salvini: “La morte di una persona è sempre una tragedia e la giustizia dovrà fare il proprio corso. Questo dramma, però, è la conseguenza di un crimine: se l’uomo che ha perso la vita non fosse stato un delinquente, non sarebbe finita così”.

Le immagini di videosorveglianza Said Malkoun, 47 anni, investito quattro volte da un’auto bianca mentre camminava su un marciapiedi.

La Polizia di Stato con le immagini di videosorveglianza ha identificato Cinzia Dal Pino, titolare di stabilimento balneare in Passeggiata a Viareggio.