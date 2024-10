Pierucci presidente Provincia Lucca: battuto sindaco Pardini

Pd Viareggio: “Il Partito Democratico di Viareggio esprime grande soddisfazione per l’elezione di Marcello Pierucci a presidente della Provincia di Lucca!

Questa vittoria rappresenta per il centrosinistra e per tutto il territorio della Versilia un risultato storico : Pierucci è riuscito infatti ad ottenere consensi trasversali dimostrando la stima di cui gode nella zona.

– La sua maggioranza si è spaccata scegliendo di astenersi e non eseguire gli ordini di scuderia del sindaco, facendo mancare così voti importanti per il candidato Pardini.

Nel dettaglio, infatti, possiamo dire che Pardini potesse contare su 30 voti, inclusi quelli della maggioranza civica viareggina ma il risultato finale ha raccontato una storia diversa. Pierucci ha ottenuto 24 voti, contro i 21 di Pardini. Questo mostra come una parte della maggioranza di Viareggio abbia scelto di non sostenere il candidato di centrodestra, creando un divario importante rispetto alle previsioni iniziali.

Come PD di Viareggio siamo convinti che questo risultato possa segnare l’inizio di un nuovo percorso di crescita per la coalizione progressista e di tutto il centrosinistra viareggino. Chi ha capacità di autonomia e si sottrae ai diktat troverà in noi la stessa disponibilità al confronto e al dialogo che abbiamo dimostrato anche in questa competizione elettorale”.