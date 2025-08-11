Regionali Toscana 2025, Salvini in Versiliana: “Tomasi ottimo candidato governatore”

Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI PIETRASANTA – Matteo Salvini protagonista a La Versiliana a Marina di Pietrasanta, provincia di Lucca, lunedì 11 agosto.

Il vicepremier, ministro Infrastrutture e Trasporti, leader della Lega, accolto dalle contestazioni di manifestanti pro Palestina.

In prima fila anche Roberto Vannacci, generale europarlamentare numero due Lega, nonché responsabile per la Lega delle regionali in Toscana.

E Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore toscano Fratelli d’Italia.

E in un centrodestra in cui in Toscana non è stato ancora ufficializzato il candidato presidente, Salvini di fatto da ok a Tomasi: “Tomasi, per me, potrebbe essere un ottimo governatore candidato già domani mattina. In Toscana la mia fiducia e il mio apprezzamento vanno verso un sindaco, non del mio partito, che sta facendo bene il suo lavoro e che credo farà bene il governatore. Non posso certo imporlo io. Le liste della Lega sono pronte e sono forti. Ora serve un candidato governatore e per me Tomasi sarebbe ottimo governatore”.

Per quanto riguarda il Veneto squadra che vince non si cambia, come nelle Marche o in Calabria”. Salvini su una eventuale lista Zaia: “Più liste ci sono e meglio è”.

Su Gaza: “Non ci si può permettere di dividersi in tifoserie. L’obiettivo finale deve essere due popoli e due Stati che pacificamente convivano ma uno di questi non può certo essere governato dai terroristi di Hamas. Poi Netanyahu sta sbagliando, ma non si può mettere sullo stesso piano una democrazia con Hamas”.

Poi Salvini su incontro Trump-Putin: “Ho fiducia che Trump riesca a fare quello che l’Europa in questi tre anni e mezzo non è riuscita a fare.E quindi a mettere attorno ad un tavolo i due contendenti, a convincerli se non a costringerli a trovare un accordo. Io nell’incontro in Alaska ci credo e mi spiace che gran parte della stampa italiana preannunci il fallimento 4 giorni prima di un vertice che spero possa essere risolutivo. Non so come andrà, ma avere un incontro Trump-Putin-Zelensky piuttosto che non averlo è già una buona notizia. Se poi ci sarà un accordo e risparmieranno vite e altri mesi o anni di guerra sarà una notizia eccezionale. Chi attacca Trump prima del tempo dovrebbe quanto meno aspettare”.

La stoccata europea: “Von der Leyen può portare da bere e non di più al vertice Putin-Trump”.