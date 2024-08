Paolini-Errani, oro in rimonta nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi

Getting your Trinity Audio player ready...

PARIGI – Parla anche toscano l’oro olimpico del doppio di tennis femminile.

La lucchese Jasmine Paolini, in coppia con Sara Errani, ha vinto la finale di Roland Garros contro le russe, in gara come atlete indipendenti, Mirra Andreeva e Diana Shnaider. È il primo oro del tennis azzurro nella storia dei Giochi.

Le azzurre faticano a ingranare nel primo set, anche perché Sara Errani ha anche qualche difficoltà fisica, evidenziata anche dal rientro negli spogliatoi per un trattamento medico. Al suo rientro le avversarie chiudono il set per 6-2.

Ma Paolini – Errani sono più forti di ogni difficoltà. Subito break (recuperando da 40-0 per le avversarie) nel secondo set che si chiude sul 6-1.

Si va al super tie-break per assegnare l’oro. Le azzurre partono forte (2-0), ma non scappano (2-2). Errani e Paolini rimettono la freccia (4-2) e allungano (7-3) prima del parziale recupero russo (7-5). Il punto dell’8-5 è da brividi: Errani apre con un servizio da sotto, Shnaider recupera tutto prima della chiusura azzurra. Il traguardo sembra vicino, ma arrivano 2 errori (8-7) che rimettono tutto in discussione. Paolini ha a disposizione due servizi. Errani fa muro a rete, Shnaider sbaglia: 9-7. Andreeva sbaglia ed è 10-7: Paolini e Errani vincono medaglia d’oro.