Lucchese e Pontedera, sconfitte con le umbre all’esordio interno

LUCCA – Venerdì nero per le formazioni toscane impegnate negli anticipi di serie C. Cadono in casa la Lucchese e il Pontedera.

Per i rossoneri di Gorgone una prestazione sottotono con una sola occasione, di Costantino, dalle parti di Venturi. Il Gubbio parte bene, ma fa male soprattutto nella ripresa. Prima coglie una clamorosa traversa con Proietti poi approfitta di un errore di Gasbarro che stende appena dentro l’area D’Ursi. Dal dischetto è lo stesso D’Ursi a realizzare il gol che vale tre punti.

Il Pontedera soffre nel primo tempo con la Ternana ma la svolta è il rosso al difensore centrale Espeche per doppia ammonizione alla fine della prima frazione.

Nella ripresa gli umbri passano su calcio di rigore per fallo di Ladinetti su Carboni. Lo specialista Cicerelli non sbaglia. Per il Pontedera entra Italeng e sono sue le migliori occasioni per pareggiare, compresa una clamorosa traversa. Nelle Fere entra Cianci e prima tira alto poi trova il raddoppio servito da Patanè. Nel recupero solo per le statistiche la rete di Italeng.

I tabellini

Lucchese-Gubbio 0-1LUCCHESE

: Palmisani, Gasbarro, Tumbarello (93′ Gemignani), Fazzi, Quirini, Fedato (65′ Selvini), Visconti (77’Saporiti), Welbeck, Antoni, Sabbione, Costantino. A disposizione: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Ndiaye, Botrini, Leone, Moschella, Giacchino. Allenatore: Gorgone.

GUBBIO: Venturi, Tozzuolo, D’Ursi, Rosaia, Tommasini. (77′ Rovaglia), Corsinelli, David (78′ Zallu), Maisto (85′ Conti), Pirrello, Rocchi, Proietti (85′ Faggi). A disposizione; Bolletta, Signorini, Arpaia, Bita, Duro. Allenatore Taurino.

ARBITRO: Angelillo di Nola (Galigani di Sondrio e Antonicelli di Milano)

RETI: 71’rig. D’Ursi

NOTE: Ammoniti Rosaia, Proietti, D’Ursi, Antoni, Tumbarello, Sabbione, Quirini e Rocchi.

Pontedera – Ternana 1-2

PONTEDERA: Calvani; Guidi (92′ Cerretti), Martinelli, Espeche; Perretta, Van Ransbeeck (56’Sala), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu (56′ Italeng), Corona. A disposizione: Tantalocchi, Vivoli, Vanzini, Galgiardi, Massini, Pretato, Pietra. Allenatore: Agostini

TERNANA: Vannucchi; Casasola (58′ Donati), Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (73′ Aloi), Damiani; Carboni (82′ Martella), Romeo, Cicerelli (82′ Patanè); Ferrante (58′ Cianci). A disposizione: Franchi, Vitali, De Boer, Mattheus, Bellavigna, Donnarumma. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Burlando di Genova

RETI: 65′ rig. Cicerelli, 88′ Cianci, 91′ Italeng

NOTE: Espluso al 37′ pt Espeche. Ammoniti Espeche, Casasola, Ambrosini