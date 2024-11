Lucchese travolta a Terni, mister Gorgone si dimette

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Terremoto in casa Lucchese dopo l’ennesimo ko netto contro la Ternana: un 5-0 che non ha davvero lasciato chance ai rossoneri di serie C.

Il tecnico Giorgio Gorgone ha annunciato in sala stampa, al termine del match, le sue dimissioni, ma la squadra, il ds Ferrarese e l’amministratore Lo Faso le hanno rispedite al mittente in attesa di un incontro chiarificatore per la giornata del 18 novembre.

Società e squadra appaiono in fortissima difficoltà non solo di risultati. Dalle decisioni su questa situazione si capirà molto del futuro di questo progetto.

Nell’altra sfida di serie C della domenica l’Arezzo fra le mura amiche ha fermato sullo 0-0 la capolista Pescara.